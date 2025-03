خامنئي يرد على ترامب: لن نفاوض تحت الضغط

2025-03-08 20:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء السبت، التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، على قدرات البلاد النووية والصاروخية، تحت "ضغط أقصى". وقال خامنئي، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية إن "بعض الدول تصر على محادثات لفرض مطالبها وليس لحل القضايا"، مشدداً على أن "طهران لن تتفاوض تحت ضغط من دولة متسلطة". وأضاف أن "طهران […]

