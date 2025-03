محافظ ذي قار: فرق الصيانة تواصل جهودها لمعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار (تقرير مصور)

2025-03-08 20:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أجرى محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، برفقة معاونه لشؤون المتابعة المهندس أحمد الحجامي، جولة ميدانية في شوارع مدينة الناصرية، بعد موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، وذلك للاطلاع على حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار في الطرق والمرافق العامة. وأكد المحافظ في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن...

