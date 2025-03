رئيس مجلس ذي قار: تعطيل غد الأحد يشمل المدارس فقط، مع استمرار الدوام في جميع الدوائر الحكومية

2025-03-08 20:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، عزة الناشي، أن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد سيشمل المدارس فقط، وذلك بسبب الموجة المطرية الكبيرة التي تتعرض لها المحافظة. وأكد الناشي، في تصريح لتلفزيون الناصرية، أن الدوائر والمؤسسات الحكومية ستواصل أعمالها كالمعتاد، فيما جاء قرار تعطيل المدارس حفاظا على...

