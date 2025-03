2025-03-08 20:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

تلفزيون الناصرية أعلن المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار، الحقوقي أحمد سليم، عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس يوم غدٍ الأحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة. وأكد سليم، في تصريح عاجل نقله تلفزيون الناصرية المحلي، أن قرار التعطيل يشمل جميع المدارس في المحافظة، مشيرًا إلى أن القرار جاء...

The post تلفزيون الناصرية: تعطيل الدوام الرسمي للمدارس في ذي قار غدا الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.