السيد الحكيم: تمكين الشباب في كل موقع انتصار لمنهج الحكمة

2025-03-08 20:27:20 - المصدر: الفرات نيوز

في أمسية رمضانية، التقينا جمعاً من القيادات الشبابية، وبعد أن استمعنا إلى مداخلاتهم القيّمة، باركنا لهم حلول شهر رمضان المبارك، وقلنا في حديثنا:

? إن طريق الإنجازات دائماً ما يكون محفوفاً بالتحديات والمخاضات العسيرة والمطبات الكبيرة، والمتألقون من الناس يتحلون بالإرادة الصلبة ويصلون إلى أهدافهم بفضلها.

? فلسفة الصوم تحث الفرد المؤمن على التحلّي بالإرادة، وأن يحرم نفسه من الملذات، فالصوم دعوة لضيافة الله.

? إن مشروع الحكمة الوطني مشروع ممتد لمئة عام منذ ثورة العشرين وما قبلها، وأن معاناة العراقيين امتدت من تلك المرحلة إلى حد سقوط النظام. كما أن تيار الحكمة الوطني لعب دوراً مهماً في تقديم الحلول وتقريب وجهات النظر، وهو ملتزم بمنهج الوسطية والاعتدال الذي يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، وهو المنهج والطريق الأصعب.

? إن العراق بلد التنوع والتعدد، وهذا ما يستوجب التقريب بين الجميع.

? الاستقرار السياسي يأتي بالاستقرار الأمني، ومن ثم الاقتصادي، ويؤدي الرخاء إلى الرضا الشعبي، وبالتالي قوة الدولة.

? ضرورة الاهتمام بالشباب وتمكينهم، حيث إن تيار الحكمة قدم تجارب ناجحة في مجال دعم الشباب وتمكينهم. وإن تمكينهم في أي مكان و موقع و لدى أي كيان سياسي أو مجتمعي هو انتصار لمنهج الحكمة.

? ندعو إلى التفريق بين المتعاطي والمتاجر بالمخدرات، مع أهمية التمييز بين المجرم والضحية.

? ضرورة مواكبة أولويات العصر الحديث، مثل الرقمية والذكاء الاصطناعي.

? إن استقرار سوريا ضرورة لاستقرار المنطقة، وندعو إلى الاهتمام بمكونات الشعب السوري وتحقيق العدالة والمشاركة في القرار السياسي.

? إن العراق إتجه إلى استثمار الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، مع أهمية استثمار التقنيات الحديثة في هذا المجال.