تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند BB- والنظرة المستقبلية مستقرة

2025-03-08 20:27:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إنها ثبتت التصنيف الائتماني للأردن عند BBB مضيفة أن النظرة المستقبلية مستقرة، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة توقعات الوكالة بقدرة الأردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، إضافة الى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه تأتي التوقعات المستقرة للاقتصاد الأردني في ظل التحسن الناجم عن الإصلاحات المالية والاقتصادية والنمو الاقتصادي المرن. وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنسبة 2.7 في ظل المستجدات الاقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق، وعلى أن يصل الى ما نسبته 3 في الأعوام 2026 2027. وعلى صعيد المالية العامة توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المجمع ليصل الى ما نسبته 2.3 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2025 مقارنة مع 2.8 في عام 2024، كما توقعت الوكالة أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً خلال السنوات القادمة. على صعيد السياسة النقدية أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم باستقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم. وتوقعت الوكالة أن تبقى معدلات التضخم في عام 2025 عند مستويات مقبولة لتصل إلى 2.2. كذلك أشارت إلى انخفاض عجز الحساب الجاري ليصل إلى 4.5 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وهو أقل مستوى له منذ عام 2019. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام