2025-03-08 20:35:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عبد الرحمن حميدغادر وفد منتخبنا الوطني للتنس تحت 16 عامًا، اليوم السبت، متوجهًا إلى مدينة كوتشينغ الماليزية، للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والتي ستقام للمدة من 10 إلى 17 آذار الجاري.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن وفد المنتخب ضم المدرب معاذ عصام، إلى جانب اللاعبين فيصل خالد، مزن هيمن، وداهين زاردشت.وأضاف، أن "المنتخب الوطني للتنس يأمل بحصد بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية، في ظل الاستعدادات المكثفة التي خاضها خلال الفترة الماضية".