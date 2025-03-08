الإطاحة بقيادي إرهابي بارز في نينوى

2025-03-08 20:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، الإطاحة بقيادي بارز في عصابات داعش الإرهابية بعد استدراجه في محافظة نينوى.وقال بيان للهيئة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة من استخبارات اللواء 30 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، قامت باستدراج الداعشي (ع . خ) إلى كمين محكم عند أحد مداخل سهل نينوى والإطاحة بـه".وأضاف البيان، أن "الإرهابي يعد مـن أبـرز القياديين فـي عصابات داعش، حيث كان مـشاركًا فـي عـدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، وهو مطلوب للعدالة وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب؛ لعـمله سابقـًا فـي ما كان يسـمى بـ (ديوان الجند)".وتابع، أنه "وبعد إجراء التحقيقات مع الإرهابي، قام اللواء بتسليمه إلى الجهة المختصة لينال جزاءه العادل".