2025-03-08 20:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محافظات ذي قار، بابل، المثنى، واسط، اليوم السبت (8 آذار 2025)، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وجاء هذا القرار كإجراء وقائي لضمان سلامة المواطنين وتجنب أي أضرار محتملة بسبب الأحوال الجوية.

وأكدت الجهات المحلية في كل محافظة، بحسب بيانات، تلقتها "بغداد اليوم"، أن الدوائر الخدمية والمصارف ستستمر في العمل بشكل طبيعي، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة.



