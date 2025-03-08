وزير العدل يوجه بتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة للنزلاء

2025-03-08 20:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت (8 آذار 2025)، بتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة للنزلاء.

وذكر إعلام وزارة العدل في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن الوزير شواني "أجرى زيارة مفاجئة إلى سجن العدالة /2 للاطلاع بشكل مباشر على أوضاع النزلاء ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم"، مضيفا، أن الوزير "استمع إلى ملاحظات ومقترحات النزلاء، مؤكداً حرص الوزارة على بذل الجهود لمعالجة المشكلات وتوفير بيئة سجنية تنسجم مع المعايير القانونية والإنسانية".

ووجّه الوزير، وفق البيان، بمفاتحة وزارة الصحة لتوفير الكوادر الطبية والمستلزمات الضرورية لتعزيز الخدمات الصحية داخل السجن"، مشدداً على "أهمية تقديم الرعاية الطبية اللازمة، لا سيما لذوي الأمراض المزمنة، مع السماح بإدخال العلاجات الخاصة وفق الضوابط القانونية المعتمدة".

كما أصدر الوزير توجيهات بنقل النزلاء من محافظات النجف، كربلاء، بابل، والناصرية إلى سجن النجف المركزي، بهدف تسهيل زيارات ذويهم وتقريبهم من مناطق سكناهم، تعزيزاً للبعد الإنساني في التعامل مع النزلاء.

وخلال جولته، تفقّد شواني أماكن إقامة الحراس الإصلاحيين ووجّه بتوفير جميع المستلزمات الضرورية لهم، تقديراً لجهودهم في حفظ الأمن والإشراف على حسن إدارة المؤسسات الإصلاحية.

واختتم البيان، بأن "هذه الزيارة تأتي في إطار الجولات الميدانية التي يجريها وزير العدل لمتابعة تنفيذ خطط الوزارة في تعزيز معايير حقوق الإنسان داخل السجون، وضمان تحسين بيئة الإصلاح، وتعزيز التواصل بين النزلاء والكوادر المتقدمة، تحقيقاً لمبدأ العدالة وتوفير متطلبات النزلاء الأساسية وفق المعايير الدولية".