بـ5 إطلاقات نارية.. العثور على جثة رجل جنوبي العراق

2025-03-08 20:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار،يوم السبت، بالعثور على جثة رجل شمالي المحافظة، قضى رميا بالرصاص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوةأمنية عثرت على جثة رجل من تولد 1981، في نهر الكرمة، وعليها آثار 5 إطلاقات نارية،كما عثر على عجلته نوع (اوباما) صفراء اللون مركونة على جانب الطريق".

وأضاف أن "الرجل يسكن منطقة حاوي عباس فيقضاء الشطرة شمالي المحافظة، ويعمل كاسب"، مبينا أن "ذوي المجني عليهطلبوا تقديم شكوى، لمعرفة الجاني".

وكانت أنباء، تحدثت في وقت سابق من اليوم، عنالعثور على جثة رجل، قتل نحرا في محافظة ذي قار.