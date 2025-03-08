المندلاوي والسيد الحكيم يبحثان التطورات المحلية والإقليمية

2025-03-08 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل في مقر إقامته، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم".

وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية المهمة وتسليط الضوء على مجريات الأحداث على الصعيدين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى سبل تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الاستقرار في البلاد".

وأكد المندلاوي- حسب البيان- على أهمية تعزيز الحوار البنّاء بين جميع القوى السياسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب العراقي، فضلًا عن ترسيخ الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين ودعم إقرار التشريعات المهمة.

بدوره، أعرب السيد الحكيم عن تقديره للجهود التي يبذلها النائب الأول لرئيس مجلس النواب في تعزيز العمل النيابي وخدمة الصالح العام.