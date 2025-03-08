موارد ميسان: موجة جديدة من السيول تغذي نهر دجلة

2025-03-08 21:30:01 - المصدر: واع

ميسان- واع- نجم عبداللهأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن ورود موجة من السيول إلى نهر دجلة عبر إيران.وقال المهندس سعدي مهدي صالح، مسؤول شعبة الموارد المائية في علي الغربي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "موجة جديدة من السيول والأمطار وصلت اليوم، عبر مهرب الشماشير الشمالي نتيجةً لسقوط كميات كبيرة من الأمطار خلال اليومين الماضيين في المناطق الحدودية بين العراق وإيران".وأوضح أن "المياه تدفقت من عدة أودية، منها وادي الجفتة، وادي تليل، وادي الزعفران، ووادي جباب، حيث تصب جميعها في مهرب الشماشير الشمالي، ومنه إلى نهر دجلة، بكمية تُقدّر بأكثر من 25 متر مكعب في الثانية، مع توقعات بزيادة التدفق خلال الساعات القادمة".وأضاف أن "هناك سيولًا أخرى وصلت عبر الجفاج في محافظة واسط، لكنها بكميات أقل، تقدر بين 5 إلى 6 أمتار مكعبة في الثانية عن طريق وادي الجلباب، في المقابل، شهد مهرب الشماشير في علي الغربي تدفقات جيدة جدًا بلغت 25 متر مكعب في الثانية، مع استمرار تزايدها"وأكد أن "الجهات المختصة تتابع الوضع لضمان الاستفادة المثلى من هذه المياه وتعزيز المخزون المائي".