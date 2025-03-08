رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ضمان حقوق المرأة

2025-03-08 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، ضرورة ضمان حقوق المرأة؛ كونها عنصر أساس لبناء مجتمع سليم.وقال رئيس الجمهورية في تدوينة على منصة (إكس)- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في اليوم العالمي للمرأة، نستحضر باعتزاز الأدوار المهمة التي تقوم بها المرأة العراقية في الأسرة والمجتمع والحياة، مستذكرين الأدوار العظيمة التي قامت بها في مختلف الظروف الصعبة التي واجهت بلدنا وإسهامها في بناء الأسرة وتدبير شؤونها في الأوقات الصعبة".وأكد رئيس الجمهورية، أنه "في هذه المناسبة، ضرورة ضمان حقوق المرأة؛ كونها عنصر أساس لبناء مجتمع سليم يقوم على التعاون والتكافل وتوفير الفرص المتساوية لها في مختلف مناحي الحياة".