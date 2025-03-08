2025-03-08 21:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفذت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (8 آذار 2025)، حملة أمنية مكثفة شملت تفتيش المقاهي "الكافيهات" في عدة مناطق بالعاصمة، وذلك ضمن الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان.

وبحسب بيان للقيادة، تلقته "بغداد اليوم"، أسفرت الحملة عن اعتقال 12 متهماً، بينهم متاجر بالمخدرات ضُبط بحوزته كمية من مادة الكريستال وأجهزة تعاطي، بالإضافة إلى أجانب مخالفين لشروط الإقامة.

وشملت الحملة مناطق البياع، الأعظمية، بغداد الجديدة، والبتاويين في جانبي الكرخ والرصافة، بمشاركة الفرقة الأولى للشرطة الاتحادية وقيادتي شرطة بغداد الرصافة والكرخ، بدعم من الوكالات والأجهزة الاستخبارية.



