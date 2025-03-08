2025-03-08 21:40:08 - المصدر: شفق نيوز

‎شفق نيوز/ حقق فريق ليفربول، فوزاً جديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتقرب أكثر من تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ العام 2020.

وسجل محمد صلاح نجم ليفربول، هدفين من ركلتي جزاء ليقود فريقه للفوز على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3 - 1 ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء السبت.

‎تقدم ساوثهامبتون بهدف في الشوط الأول سجله ويل سمولبون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

‎وقلب ليفربول الطاولة على منافسه في أقل من ثلاث دقائق بالشوط الثاني، حيث أدرك التعادل بهدف داروين نونيز في الدقيقة 51، وتقدم بهدف ثان سجله محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

‎بهذا الانتصار حقق ليفربول فوزه رقم 21 في الدوري هذا الموسم ليواصل الابتعاد بصدارة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، ويقترب خطوة جديدة من التتويج باللقب، حيث يتفوق بفارق 16 نقطة عن أرسنال الذي سيلاقي مانشستر يونايتد غدا في نفس الجولة، وله مباراة أخرى مؤجلة.