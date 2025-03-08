2025-03-08 22:03:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال مستشار وزير المالية الباكستاني خورام شازاد، السبت، إن الصين جددت قرضاً بقيمة ملياري دولار لباكستان، وذلك في رسالة نصية لرويترز. وتعمل باكستان على تعزيز سياستها المالية بعد طرح خطة إنقاذ بقيمة سبعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في أيلول 2024. والدفعة الأولى من القرض قيد المراجعة حالياً، وإذا جرت الموافقة عليها، فستتلقى باكستان مليار دولار إضافياً. كان تأمين التمويل الخارجي في السابق شرطاً رئيسياً لصندوق النقد الدولي للموافقة على اتفاقات لإنقاذ الدولة التي تعاني من ضائقة مالية. وبحسب وكالة فيتش، باكستان بحاجة إلى سداد ديون خارجية بأكثر من 22 مليار دولار في السنة المالية 2025، منها ودائع تقترب قيمتها من 13 مليار دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام