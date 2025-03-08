دولة أوروبية تغازل ترامب بـ "حزمة تعاون اقتصادي"

2025-03-08 22:03:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، السبت، أن المجر والولايات المتحدة تعتزمان التوصل لاتفاق على حزمة تعاون اقتصادي من شأنها أن تدعم الاقتصاد المجري وتجنب الدولة الأوروبية أي تأثير رسوم جمركية قد تفرضها واشنطن. وأضاف أوربان، وهو مؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ فترة طويلة، أن الحزمة الاقتصادية ستوسع التحالف السياسي القائم بين المجر والولايات المتحدة. وذكر أن مثل هذا الاتفاق الاقتصادي من شأنه أن يساعد المجر في حال اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال ترامب الأسبوع الماضي إن إدارته ستعلن قريباً عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، والتي ذكر أنها فُرضت لإزعاج الولايات المتحدة. وقال أوربان في المؤتمر السنوي لغرفة التجارة والصناعة المجرية ستتكبد المجر خسائر في حالة اندلاع حرب تجارية كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لا نعرف مدى هذه الخسائر بعد، لكننا متأكدون من أنها ستحدث. وأضاف أن المجر لديها فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، مشيراً إلى أن الحزمة الاقتصادية يجب أن تحد من تأثير أي حرب تجارية محتملة داخل المجر أو منع حدوث مثل هذه التأثيرات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام