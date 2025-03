2025-03-08 22:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى مقاطعة بعض "عمائم لندن".. وقال الصدر في رده على سؤال من الجمهور وتابعته (المدى): "هم ليسوا من الشيعة في شيء". وأدناه نص الإجابة:

The post الصدر يدعو إلى مقاطعة بعض "عمائم لندن": ليسوا من الشيعة appeared first on جريدة المدى.