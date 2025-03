2025-03-08 22:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت محافظات ذي قار، بابل، المثنى، واسط، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة. وجاء هذا القرار كإجراء وقائي لضمان سلامة المواطنين وتجنب أي أضرار محتملة بسبب الأحوال الجوية. وأكدت الجهات المحلية في كل محافظة، بحسب بيانات، أن الدوائر الخدمية والمصارف ستستمر في العمل بشكل […]

The post المحافظات التي عطلت الدوام الأحد بسبب الأمطار appeared first on جريدة المدى.