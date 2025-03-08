رغم ارتفاع الأسعار .. البقلاوة تتصدر المبيعات في بغداد (صور)

2025-03-08 22:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشهد محال بيع الحلوى في مناطق عديدة واسعة من العاصمة العراقية بغداد، إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين على شراء الحلوى بمختلف اصنافها خلال شهر رمضان المبارك.

وتتصدر البقلاوة المبيعات على الرغم من ارتفاع اسعارها بالقياس لأنواع الحلوى الأخرى، إضافة الى الزلابية وزنود الست.

وتمتلئ مراكز بيع الحلوى الرئيسية في مناطق المنصور والكرادة وشارع فلسطين بالمتبضعين، اذ تعد الحلوى طبقاً شهياً يقدم بعد الإفطار.

في هذا الصدد، قال البائع رضا عناد، لوكالة شفق نيوز، إن إقبال المواطنين على شراء الحلويات في رمضان يتجاوز الإقبال عليها في الأيام العادية.

وأضاف عناد، أن سعر كيلو البقلاوة يترواح بين 35 إلى 45 ألف دينار، أما الزلابية فيبلغ سعر الكيلو الواحد منها 12 الف دينار فقط، وهي الأرخص من بين أنواع الحلويات.

وأكد أن أسعار الحلويات لم تختلف في رمضان عن اسعارها السابقة، منوهاً إلى أن كثيراً من العائلات البغدادية تفضل تناول الحلويات بعد وجبة الافطار.

وأشار الى أن حلوى الزلابية تنفذ بسرعة، لان الفرق الشعبية التي تمارس اللعبة الرمضانية الشهيرة "المحيبس" تقتني كميات كبيرة منها.

بدوره ذكر المواطن على سلمان صالح، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن اجتماع العائلة لتناول الحلوى عقب الافطار من العادات البغدادية التي تحرص عليها.