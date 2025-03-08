وزير الخارجية: العراق سيطرح رؤية واضحة في الاجتماع الخماسي حول أوضاع سوريا ومكافحة الإرهاب

2025-03-08 22:40:02 - المصدر: واع

عمان - واع - هبة السودانيأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن اجتماعات خماسية ستُعقد يوم غد في العاصمة الأردنية عمّان لبحث الأوضاع في سوريا ومكافحة الإرهاب بمشاركة العراق.وقال حسين، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماعات خماسية ستُعقد يوم غد، بمشاركة دول الجوار الجغرافي لسوريا بالإضافة إلى سوريا، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا".وأوضح، أن "الاجتماعات ستتناول دراسة الوضع الراهن في سوريا، إلى جانب بحث آليات مواجهة الإرهاب وتعزيز التعاون المشترك بين الدول المشاركة في هذا المجال".وأكد، أن "العراق لديه رؤية واضحة وسيقوم بطرحها خلال هذه الاجتماعات، في إطار جهوده لدعم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".