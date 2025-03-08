2025-03-08 22:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية تربية الكرخ الثانية ومديرية الرصافة الثانية ببغداد، اليوم السبت (8 آذار 2025)، تعطيل الدوام غداً للطلبة والمعلمين بسبب الأحوال الجوية.

كما وجه وزير التربية بتخويل المُديرين العامين للتربية في بغداد والمُحافظات صلاحيات تعطيل الدوام الرسمي في المدارس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظات الانبار، ذي قار، بابل، المثنى، واسط، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وجاء هذا القرار كإجراء وقائي لضمان سلامة المواطنين وتجنب أي أضرار محتملة بسبب الأحوال الجوية.

وأكدت الجهات المحلية في كل محافظة، بحسب بيانات، تلقتها "بغداد اليوم"، أن الدوائر الخدمية والمصارف ستستمر في العمل بشكل طبيعي، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة.







