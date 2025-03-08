2025-03-08 22:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديريات التربية في الكرخ والرصافة، تعطيل الدوام في جميع مدارس بغداد ليوم غد الأحد.وذكرت المديريات في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم تعطيل الدوام في جميع المدارس في مديريات تربية الكرخ (الأولى والثانية والثالثة) ، ومديريات تربية الرصافة (الأولى والثانية والثالثة) ليوم غد الاحد بسبب سوء الاحوال الجوية".وكان وزير التربية ابراهيم الجبوري، قد وجه في وقت سابق من اليوم بتخويل المُديرين العامين صلاحيات تعطيل دوام المدارس.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "نظراً لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار مما تسبب بغرق بعض المناطق وتضرر عدد من المدارس، وجه وزير التربية بتخويل السادة المُديرين العامين للتربية في بغداد والمُحافظات صلاحيات تعطيل الدوام الرسمي في المدارس المتضررة مع تقييم أوضاع الأبنية المدرسية والطرقات المؤدية إليها بما يضمن سلامة أبناءنا الطلبة، دون التعطيل الشامل مع استمرار دوام المدارس والمديريات العامة للتربية التي لم تتضرر او مُمكن الوصول إليها بشكل طبيعيّ."