وزير التربية يخول المديرين العامين صلاحيات تعطيل دوام المدارس

2025-03-08 22:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير التربية ابراهيم الجبوري، بتخويل المُديرين العامين صلاحيات تعطيل دوام المدارس.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "نظراً لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار مما تسبب بغرق بعض المناطق وتضرر عدد من المدارس، وجه وزير التربية بتخويل السادة المُديرين العامين للتربية في بغداد والمُحافظات صلاحيات تعطيل الدوام الرسمي في المدارس المتضررة مع تقييم أوضاع الأبنية المدرسية والطرقات المؤدية إليها بما يضمن سلامة أبناءنا الطلبة، دون التعطيل الشامل مع استمرار دوام المدارس والمديريات العامة للتربية التي لم تتضرر او مُمكن الوصول إليها بشكل طبيعيّ."