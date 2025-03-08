التواصل الحكومي: 3500 مستفيد من حملة "بين اهلنا" في الأسبوع الأول من رمضان

2025-03-08 22:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعكشف رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم، اليوم السبت، عن أعداد المستفيدين من حملة (بين اهلنا) الرمضانية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.وقال منعم في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أكثر من (3500) أسرة وشخص وطالب استفاد من الخدمات التي قدمتها الحملة والتي تنوعت بين توزيع السلات الغذائية والخدمات الطبية والصحية فضلًا عن الخدمات الساندة الأخرى".وأضاف، أن "الحملة تجري بمشاركة مميزة من قبل وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطية وأيضا جمعية الهلال الأحمر العراقي وكذلك بمشاركة عدد من الوزارات الخدمية".