2025-03-08 23:15:09

شبكة أخبار الناصرية: أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار اليوم، بأن قوة من الشرطة اكتشفت جثة شخص توفي جراء تعرضه لعدة طلقات نارية شمال مدينة الناصرية. وقال المصدر لشبكة أخبار الناصرية، إن الجثة تعود لشخص يبلغ من العمر 43 عاما من أهالي قضاء الشطرة، وتم العثور عليها في احد...

