تلفزيون الناصرية: جامعة ذي قار تؤكد استمرار الدوام الرسمي في كلياتها يوم الأحد

2025-03-08 23:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت رئاسة جامعة ذي قار أن يوم غدٍ الأحد سيكون دواما رسميا في جميع كليات الجامعة، وذلك تزامنًا مع إجراء الامتحانات في بعض الكليات. وفي تصريح نقله تلفزيون الناصرية المحلي أوضح مدير إعلام الجامعة أحمد عطشان، أن القرار جاء التزامًا بتوجيهات الوزارة، بالإضافة إلى الحاجة لاستمرار الامتحانات...

