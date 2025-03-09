محافظة كربلاء المقدسة تعطل دوام المدارس يوم غد الأحد

2025-03-09 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت تربية محافظة كربلاء، اليوم السبت (8 آذار 2025)، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس ليوم غد الأحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما وجهت وزارة التربية، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس العاصمة بغداد ليوم غد الأحد، لنفس السبب.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظات ديالى، الانبار، ذي قار، بابل، المثنى، واسط، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وجاء هذا القرار كإجراء وقائي لضمان سلامة المواطنين وتجنب أي أضرار محتملة بسبب الأحوال الجوية.

وأكدت الجهات المحلية في كل محافظة، بحسب بيانات، تلقتها "بغداد اليوم"، أن الدوائر الخدمية والمصارف ستستمر في العمل بشكل طبيعي، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة.



