برشلونة يعلن تأجيل مواجهة أوساسونا
2025-03-09 00:10:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
أصدر نادي برشلونة، بيانا رسميا لإعلان تأجيل مواجهته ضد أوساسونا، مساء اليوم السبت، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة ال27 من الليجا.
وقال برشلونة، خلال بيانه الرسمي: "يأسف نادي برشلونة للإعلان عن الخبر الحزين بوفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينارو جارسيا".
وأضاف البيان: "لهذا السبب، تم تأجيل المباراة بين نادي برشلونة ونادي أوساسونا إلى موعد جديد".
وأتم البيان: "يتقدم مجلس الإدارة وجميع العاملين والعاملات في نادي برشلونة بأحر التعازي إلى عائلته وأصدقائه، ويعبرون عن مواساتهم العميقة في هذه الأوقات الصعبة".
أصدر نادي برشلونة، بيانا رسميا لإعلان تأجيل مواجهته ضد أوساسونا، مساء اليوم السبت، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة ال27 من الليجا.
وقال برشلونة، خلال بيانه الرسمي: "يأسف نادي برشلونة للإعلان عن الخبر الحزين بوفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينارو جارسيا".
وأضاف البيان: "لهذا السبب، تم تأجيل المباراة بين نادي برشلونة ونادي أوساسونا إلى موعد جديد".
وأتم البيان: "يتقدم مجلس الإدارة وجميع العاملين والعاملات في نادي برشلونة بأحر التعازي إلى عائلته وأصدقائه، ويعبرون عن مواساتهم العميقة في هذه الأوقات الصعبة".