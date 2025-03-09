برشلونة يعلن تأجيل مواجهة أوساسونا

2025-03-09 00:10:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأصدر نادي برشلونة، بيانا رسميا لإعلان تأجيل مواجهته ضد أوساسونا، مساء اليوم السبت، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة ال27 من الليجا.وقال برشلونة، خلال بيانه الرسمي: "يأسف نادي برشلونة للإعلان عن الخبر الحزين بوفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينارو جارسيا".وأضاف البيان: "لهذا السبب، تم تأجيل المباراة بين نادي برشلونة ونادي أوساسونا إلى موعد جديد".وأتم البيان: "يتقدم مجلس الإدارة وجميع العاملين والعاملات في نادي برشلونة بأحر التعازي إلى عائلته وأصدقائه، ويعبرون عن مواساتهم العميقة في هذه الأوقات الصعبة".