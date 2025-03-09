استنفار تام لمواجهة الأمطار في الديوانية

2025-03-09 00:15:02 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاويوجه محافظ الديوانية عباس الزاملي، الدوائر الخدمية في المحافظة بالاستنفار التام لمواجهة موجة الأمطار.وقال الزاملي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم توجيه الدوائر والمؤسسات الخدمية بالاستنفار لمواجهة الأمطار في عموم المحافظة وكذلك استنفار جميع آليات والمعدات الخاصة لتصريف المياه و"، مؤكدا ان "العمل مستمر من دون توقف".من جانبه، ذكر مدير مجاري الديوانية مهند كاظم الحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان " الكوادر الهندسية والفنية مع الآليات التخصصية كافة استنفرت في جميع المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية لمحافظة الديوانية ، لسحب وتصريف مياه الأمطار حيث بدأ العمل والاستعداد منذ تساقط الأمطار ولحد هذه اللحظة".واضاف، ان "الكوادر نفذت اعمال وصيانة للخطوط الناقلة الرئيسية للمجاري وشبكات الأمطار الجانبية".