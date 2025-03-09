المحافظات التي أعلنت تعطيل دوام المدارس ليوم غد الأحد

2025-03-09 00:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت محافظات كربلاء المقدسة وديالى والديوانية والانبار، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء المقدسة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في المدارس فقط نتيجة استمرار هطول الامطار بكميات غزيزة وخوفا على سلامة الطلبة في المدارس".من جانبها، ذكرت مديرية تربية محافظة ديالى في بيان، أنه " نظرا لما تسببت به الحالة المطرية على مدار اليومين الماضيين في فيضان الطرق والمدارس وخطر الابنية المدرسية وما وصلنا من صور ومواقف ومناشدات وجه المدير العام عامر شهاب العزاوي وحسب الصلاحية المخولة بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية ورياض الاطفال والمدارس الثانوية الحكومية والأهلية كافة ليوم غد الاحد لفسح المجال للجهات المختصة في سحب مياه الأمطار وتفقد المدارس والكهرباء حفاظا على ارواح ابنائنا التلاميذ والطلبة".وشددت على "ادارات المدارس التواجد في الابنية لرفع تقرير عن مدارسهم والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير المتطلبات اللازمة".كما ذكر ديوان محافظة الديوانية في بيان، أنه "بسبب سوء الأحوال الجوية تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد للمدارس فقط".كذلك، أعلن محافظ الانبار محمد نوري، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الأحد بسبب الامطار.من جانبها، قررت مديرية تربية صلاح الدين ، تعطيل الدوام لمدارس قضاء سامراء ليوم غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.