تعادلان إيجابيان في دوري نجوم العراق

2025-03-09 00:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق زاخو أمام مضيفه الكرخ، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

المباراة التي جرت على ملعب الساحر احمد راضي عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، انتهى شوطها الاول بتقدم الكرخ بهدف دون مقابل سجله لاعب الكرخ جعفر عبيس كاظم في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدف التعديل عن طريق ناصر محمدو في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 46 بالمركز الأول كما رفع الكرخ رصيده للنقطة 29 بالمركز 14.

وضمن المنافسات ذاتها، تعادل فريق الكهرباء مع ضيفه ديالى بنتيجة 1-1، وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب نادي الزوراء .

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدفه في الدقيقة 81 عن طريق منتظر عادل وتمكن ديالى من تسجيل هدف التعديل في الدقيقة 88 عن طريق ندوالو لويس.

وبهذه النتيجة، رفع الكهرباء للنقطة 27 بالمركز 15، كما رفع ديالى رصيده للنقطة 14 بالمركز 19.