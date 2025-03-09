القبض على متهم محكوم غيابياً بالإعدام في واسط
2025-03-09 00:20:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزارة الداخلية القاء القبض على متهم محكوم غيابياً بالإعدام لارتكابه جريمة القتل العمد في واسط.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية التابعة لقيادة شرطة محافظة واسط تمكنت من القبض على متهم مطلوب في جريمة القتل العمد، صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام وفقاً لأحكام المادة (406/أ) من قانون العقوبات العراقي".
وأضافت، أنه " تم إحالة المتهم إلى المركز المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".
أعلنت وزارة الداخلية القاء القبض على متهم محكوم غيابياً بالإعدام لارتكابه جريمة القتل العمد في واسط.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية التابعة لقيادة شرطة محافظة واسط تمكنت من القبض على متهم مطلوب في جريمة القتل العمد، صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام وفقاً لأحكام المادة (406/أ) من قانون العقوبات العراقي".
وأضافت، أنه " تم إحالة المتهم إلى المركز المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".