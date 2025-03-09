2025-03-09 00:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية القاء القبض على متهم محكوم غيابياً بالإعدام لارتكابه جريمة القتل العمد في واسط.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية التابعة لقيادة شرطة محافظة واسط تمكنت من القبض على متهم مطلوب في جريمة القتل العمد، صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام وفقاً لأحكام المادة (406/أ) من قانون العقوبات العراقي".وأضافت، أنه " تم إحالة المتهم إلى المركز المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".