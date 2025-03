2025-03-09 00:30:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن دخل العراق رسميًا في "حظر الغاز الإيراني"، فيما بدأت تحذيرات سياسيين عراقيين تتصاعد بشأن تغييرات متوقعة في "عهد ترامب". وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن العراق لم يبلغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد. وقال في تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق باستيراد الغاز الإيراني. […]

