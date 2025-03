2025-03-09 00:30:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ محمد العبيدي تتسارع وتيرة التحذيرات الاقتصادية في العراق، من إجراءات أمريكية قد تطال البنك المركزي العراقي، وشركة تسويق النفط (سومو)، في ظل حديث متزايد عن إمكانية فرض عقوبات جديدة من قبل واشنطن. ويرى مختصون أن هذه العقوبات، في حال تنفيذها، قد تؤدي إلى اضطراب واسع في السوق المالية العراقية، وتؤثر بشكل مباشر على تعاملاته […]

