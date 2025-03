شركات نفط الإقليم تسعى لاتفاقيات استئناف تصدير النفط.. وأمريكا "مهتمة" بإعادة فتح خط جيهان

2025-03-09 00:30:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة/ حامد أحمد تسعى مجموعة شركات النفط العالمية ـ أبيكورApikur، العاملة في إقليم كردستان إلى توقيع اتفاقيات واضحة مع بغداد واربيل تضمن تسديد مستحقاتها المالية السابقة والمستقبلية تمهيدا لاستئناف صادرات النفط، إذ أكدت أن الولايات المتحدة ما تزال مهتمة على نحو كبير بإعادة فتح أنبوب التصدير عراق – تركيا جيهان من حقول إقليم كردستان. […]

