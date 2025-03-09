بتهمة الإرهاب.. اعتقال شاب سوري لنشره صورة "أبو وطن" في كربلاء

2025-03-09 01:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل السبت الاحد، بالقبض على شاب سوري الجنسية ضمن منطقة أم الكبر والغزلان شرق العاصمة، بعد تلقي معلومات حول نشاطاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "المتهم كان يقوم بالترويج للإرهاب، حيث أحتفظ بصورة "أبو وطن" صاحب مقولة "جاينك على كربلاء" على هاتفه النقال، وقام برفعها على إحدى المنصات في محافظة كربلاء".

وأوضحت الجهات الأمنية أنه تم القبض على الشاب وإيداعه للتوقيف وفق الإجراءات القانونية والأصولية.

تجدر الإشارة إلى أن المنشد السوري قاسم الجاموس، المعروف بلقب "أبو وطن" أو "منشد الثورة"، توفي مؤخراً إثر حادث سير مروع على طريق بلودان – الديماس في بريف العاصمة دمشق.

وقد أثار جدلاً واسعاً قبل وفاته بعد انشاده قصيدة "جايينك على كربلاء" التي أشار فيها إلى توجه المسلحين السوريين نحو العراق.



