الزوراء يتغلب على النجف في دوري النجوم

2025-03-09 02:25:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب الزوراء على النجف بنتيجة (2-1) في المباراة التي جرت على ملعب النجف الدولي ضمن مباريات الجولة (23) من دوري نجوم العراق.وتقدم الزوراء في الشوط الأول عن طريق حسين فلاح في الدقيقة (9) واضاف الهدف الثاني عن طريق مدافع النجف بالخطأ ايابي اتيموين في الدقيقة (42)، بينما سجل النجف في الشوط الثاني عن طريق المدافع علي فائز من ركلة جزاء.وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده الى 46 نقطة في المركز الثاني خلفا لزاخو بفارق الاهداف بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 29 في المركز 13.