الكرخ يتعادل أمام زاخو في دوري النجوم

2025-03-09 02:25:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتعادل الكرخ أمام زاخو بنتيجة (1-1) في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على ملعب الساحر أحمد راضي ضمن مباريات الجولة (23) من دوري نجوم العراق.وتقدم فريق الكرخ بهدف سجله لاعبه جعفر عبيس، في الدقيقة 15، قبل أن يخطف ناصر محمدوه، التعادل لزاخو في الدقيقة 82.ورفع التعادل، رصيد فريق الكرخ إلى 29 نقطة في المركز 13 بجدول ترتيب المسابقة.فيما وصل زاخو إلى النقطة 46 في صدارة جدول ترتيب دوري نجوم العراق لكرة القدم.وكانت الجولة 23 من الدوري المحلي، قد شهدت في وقت سابق، تعادل فريق ديالى بنتيجة 11 مع مستضيفه الكهرباء.