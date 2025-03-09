دوري نجوم العراق.. الزوراء يخطف ثلاث نقاط من مضيفه النجف

2025-03-09 02:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق الزوراء فوزاً ثمينا على مضيفة فريق النجف بنتيجة 2- 1 ضمن منافسات الجولة 23 لدور نجوم العراق لكرة القدم، في المباراة التي ‏جرت على ملعب النجف الدولي عند الساعة 11:30 مساءً.

‏انتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدفين دون مقابل للنجف، حيث ابتدأ أولاً عبر حسين فلاح من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة، بينما جاء الهدف الثاني من خطأ دفاعي معاكس في الدقيقة 42 عبر لاعب النجف اياي اتيوموين.

وفي الشوط الثاني سجل النجف هدف التقليص قبل نهاية المباراة في الدقيقة 89 من ركلة جزاء نفذها بنجاح علي فائز.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 46 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد النجف عند النقطة 29 بالمركز 13.

شهد اللقاء اعتزال اللاعب الدولي السابق ولاعب نادي النجف كرار جاسم خلال المباراة تاركاً إرثاً كروياً، لينهي مشوار الحافل بالإنجازات.



