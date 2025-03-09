مناطق وشوارع بغداد تغرق بمياه الأمطار ومناشدات للسوداني لتعطيل الدوام الأحد

2025-03-09 02:36:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية موجة أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع والمناطق السكنية، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور وتعقيد حياة المواطنين.

وانتشرت مقاطع فيديو توثق غرق بعض المستشفيات بمياه الأمطار، في مشهد يعكس ضعف البنية التحتية لمواجهة مثل هذه الظروف المناخية.

وأثارت الأزمة استياءً واسعًا في الشارع العراقي، حيث عبّر المواطنون عن غضبهم من تكرار هذه المشكلات كل موسم شتاء، مطالبين الحكومة بوضع حلول جذرية، وتعطيل الدوام الاحد.





تعطيل الدوام في عدة محافظات

استجابةً للأوضاع المتردية، أعلنت عدة محافظات تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم الأحد، لمنح الفرق الخدمية فرصة لمعالجة تجمعات المياه. كما ناشد المواطنين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لاتخاذ خطوة مماثلة، نظرًا لاستمرار غرق العديد من الأحياء بالمياه الثقيلة.





تحذيرات من استمرار تساقط الأمطار

أشارت توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص هطول الأمطار خلال الساعات القادمة، مع تحذيرات من حدوث سيول وصواعق برق في بعض المناطق، بما فيها العاصمة بغداد.

ورغم استنفار الفرق الخدمية لسحب المياه، إلا أن الأوضاع على الأرض لا تزال صعبة، حيث تستمر معاناة المواطنين في التنقل، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحديث منظومة تصريف المياه المتدهورة.