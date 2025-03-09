الأنواء الجوية تقدم إحاطة حول الموجة المطرية في العراق

2025-03-09 02:37:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مدير إعلام الأنواء الجوية، عامر الجابري، بأن الموجة المطرية التي بدأت مساء الخميس، ستستمر حتى الظهر من غد الاحد.

وقال في حديث لوكالة شفق نيوز، إن شدة الأمطار اليوم تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وهي أقل مقارنة بما شهدته معظم مناطق البلاد، ولا سيما العاصمة بغداد.

وأوضح الجابري أن توزيع الأمطار سيكون غير منتظم، مما يجعل تأثيرها أقل وضوحاً في بعض المناطق، رغم توقع هطول أمطار متفرقة في المناطق الوسطى والجنوبية.

وأشار إلى تساقط أمطار وسيول متفرقة في بعض المناطق الجنوبية وبعض أجزاء شرق البلاد، مع تسجيل بعض السيول في مناطق مثل نهر كلال ببدرة، نتيجة لتدفق مياه من إيران.

وأضاف أن الجدول الحالي للتوقعات، الذي يغطي الفترة من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، يشير إلى تأثير محدود للأمطار في الفترة القادمة.

ونصح الجابري المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الخارجية والمناطق الوعرة والقريبة من المرتفعات الجبلية والمنحدرات، حيث قد تؤدي الأمطار الغزيرة أو الضباب إلى ضعف الرؤية وزيادة خطر الانزلاق.

وشهدت أغلب المحافظات العراقية موجة مطرية غزيرة منذ مساء الخميس، ما أسفر عن تعطيل الدوام في بعض المناطق ورافقتها بعض السيول التي أثرت على حركة المرور وسير الأنشطة اليومية.