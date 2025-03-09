الموسيقي قتيبة النعيمي يكشف عن مشاركة مؤلفين خليجيين في مهرجان بغداد عاصمة السياحة العربية

2025-03-09 02:40:03 - المصدر: واع

القاهرة – واع – رشا محمدكشف المؤلف الموسيقي قتيبة النعيمي، عن مشاركة مؤلفين خليجيين في مهرجان بغداد عاصمة السياحة العربية الذي سيقام في آيار المقبل، فيما حدد اهمية مشاركته في مهرجان اتجاهات عربية في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.وقال النعيمي في حديث لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مشاركته في الامسية الرمضانية في دار الأوبرا المصرية في مهرجان اتجاهات عربية جاءت لتقديم اعمال مستوحاة من التراث العراقي وتقيمها بطريقة حديثة واسلوب معاصر ، وكذلك لتسليط الضوء على الثقافة الموسيقية العراقية "، مؤكدا ان "الثقافة الموسيقية العراقية غنية من شمال العراق الى جنوبه حيث فيها الاطوار والغناء الريفي والمقام والرقصات الفلكلورية والايقاع ".واضاف، أنه "ايضا يهدف لتسليط الضوء على بعض الاغاني العراقية الفلكلورية التراثية واعادة صياغتها وتأليفها بطريقة اوكستراليا حديثة وبأسلوب معاصر مع الحفاظ على هويتها لتعريف الثقافة الموسيقية العراقية وتصديرها الى المحافل الدولية والعالمية"، مبينا انه "سيقدم في مهرجان اتجاهات عربية الاغاني الفلكورية بطريقة حديثة منها اغنية (محمد بوية محمد) من ايقاع الخشاب الخاص بمحافظة البصرة، وكذلك اغنية (بين العصر والمغرب) من ايقاع الجوبي الجميل من الحان واعداد الفنان جعفر الخفاف ، فضلا عن الفرقة الموسيقية المصرية التي ستقدم التراث العراقي باسلوب خاص".وشدد على "ضرورة اهتمام المسؤولين في العراق بجانب الموسيقى والثقافة والفنون" .وعن اعماله المقبله اشار النعيمي الى انه "سيقدم أعمال كثيرة خلال مهرجان بغداد عاصمة السياحة العربية الذي سيقام في آيار المقبل منها النسخة التي قدمها في كاس اسيا الاخيرة بالدوحة سيتم تقديمها في بغداد مع الفرقة السمفونية الوطنية العراقية التي تعد من اقدم الفرق وافضلها في المنطقة العربية"، مبينا انه "سيشارك في مهرجان بغداد عاصمة السياحة العربية مؤلفين موسيقيين من دول الخليج العربي كقطر والسعودية وعمان والامارات بهدف اعادة العراق الى محيطه العربي وكسر حالة الركود الثقافي ".



