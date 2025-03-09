سيول وتعطيل دراسة وضباب وطقس غير مستقر في 11 دول عربية
2025-03-09 03:00:11 - المصدر: راي اليوم
إبراهيم الخازن/ الأناضول: شهدت 11 دولة عربية، السبت، أحوالا جوية غير مستقرة، تباينت بين أمطار غزيرة وسيول أدت إلى تعطيل الدراسة في العراق، وضباب كثيف وثلوج في دول أخرى.
جاء ذلك وفق بيانات رسمية رصدتها الأناضول، في قطر و سلطنة عمان والكويت والبحرين والسعودية والإمارات وسوريا والعراق ولبنان ومصر والأردن.
** قطر
توقعت إدارة الأرصاد الجوية، عبر منصة “إكس”، طقسا غائما مصحوبا بأمطار متفرقة قد تكون رعدية وغبار أحيانا، مع رياح شمالية نشطة تصل سرعتها إلى 27 عقدة.
وأشارت إلى استمرار فرص هطول الأمطار خلال الليل.… [+]