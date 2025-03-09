2025-03-09 09:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، على ضرورة الالتزام العالي بقواعد السير الآمن تجنباً لوقوع الحوادث في ظل الأجواء الماطرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "يتوجب الالتزام العالي بقواعد السير الآمن تجنباً لوقوع الحوادث المرورية لا سيما في الطرق الداخلية والخارجية".

واهابت المديرية، بحسب البيان، "بسائقي المركبات القيادة بحذر وانتباه ووضع مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الوقوف المفاجئ وكذلك الابتعاد عن قيادة المركبة بسرعة مع التأكد من شروط السلامة والأمان في المركبة".