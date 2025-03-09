2025-03-09 09:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، إحباط تهريب أدوية بشرية متنوعة في منفذ زرباطية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه "تمكنت مديرية منفذ زرباطية الحدودي، من ضبط عجلة محملة (أدوية بشرية متنوعة) مخبأة لم يتم التصريح عنها وغير مسموح بدخولها عبر المنفذ حسب التوجيهات الحكومية".

واضافت، ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع مركز الكمرك بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق بدره"، مشيرة الى انه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد الى مركز شرطة كمرك زرباطية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".