رجل دين بارز يتلقى رسائل تهديد بالتصفية ومؤيدوه بالبصرة يلتفون حوله

2025-03-09 09:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعرض رجل الدين الشيعي الأستاذ في الحوزة العملية بالنجف الشيخ فرحان الساعدي إلى تهديدات بالتصفية جاء ذلك بعد عرضه سلسلة حلقات تلفزيونية بعنوان "كتاب مسموع" تتحدث عن أمور سياسية و تأريخية وعقائدية تراها بعض الجهات مهددة لنفوذها السياسي والإقليمي.

و شهد فجر اليوم الأحد، إلتفافاً جماهيرياً في مقر إقامة الساعدي بمحافظة البصرة في قضاء سفوان، تضمن زيارة عدد من النواب وأعضاء مجلس المحافظة، و حشداً من المؤيدين، أكدوا خلال زيارتهم تقديم الدعم اللازم و الحماية الكاملة في ظل موجة تهديدات طالت رجل الدين.

و تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تؤيد الدعم الكامل لما يطرحه الشيخ الساعدي خلال برنامجه المتلفز "كتاب مسموع"، مؤكدين أنه أوضح الكثير من الحقائق التي كانت مغيبة عنهم وعرّف المجتمع ببعض الحركات الدينية و السياسية.

من جانبه نفى مصدر أمني في حديثه لوكالة شفق نيوز، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض الساعدي إلى محاولة اغتيال بمقر إقامته في البصرة، مؤكداً أنه تلقى تهديدات فقط عبر رسائل نصية، و تتم متابعتها من قبل جهات أمنية مختصة للوقوف عليها.