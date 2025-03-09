تعطيل الدوام الرسمي في مدارس الدجيل

2025-03-09 09:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

قررت الإدارة المحلية في قضاء الدجيل، اليوم الاحد (9 اذار 2025)، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس بسبب الظروف الجوية.

وذكر مكتب قائممقام القضاء في بيان، أنه "بعد اجراء الاتصال بالمحافظ ومديرة قسم تربية الدجيل وبعد تقييم الأوضاع الحالية والتخويل الممنوح من مدير عام تربية صلاح الدين لمدراء الأقسام، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس التابعة لقسم تربية الدجيل".

واضاف ان "هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية".